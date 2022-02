Ujian Berat Crazy Rich Bandung Doni Salmanan, Hapus Banyak Konten, Curhatannya Banjir Dukungan

TRIBUNJABARID - Ujian hidup Doni Salmanan semakin berat gara-gara dituduh melakukan penipuan lewat promosi produk binary option.

Doni Salmanan tidak berhenti dari hujatan netizen setelah sisi gelap binary option terbongkar.

Akibatnya, Crazy Rich bandung ini dituduh mendapatkan kekayaan dari kerugian member yang menggunakan link afiliasinya.

Tiga hari lalu, 21 Februari 2022, Doni Salmanan pun membuat postingan yang mencuri perhatian di Instagram.

Di tengah ujian berat hidupnya, Crazy Rich Bandung menuliskan curhatan menggunakan kata-kata bijak bahasa Inggris.

Dalam postingannya, Doni menunjukkan semangatnya yang tidak putus dan tetap tegar.

Crazy Rich Bandung Doni Salmanan (Instagram/donisalmanan)

"Turn your wounds into widdom. N matter how badly someone treats you , never drop down to their level. Remain calm, stay strong, and walk away. God always give strength in my heart and always with me

(Ubah lukamu menjadi lebar tidak peduli seberapa buruk seseorang memperlakukanmu, jangan pernah turun ke level mereka. Tetap tenang, tetap kuat, dan berjalanlah. Tuhan selalu memberi kekuatan dalam hatiku dan selalu bersamaku)," tulisnya.

Kali ini, netizen yang berkomentar banyak memberikan dukungan.

Berbeda dengan postingan-postingan sebelumnya yang justru dipenuhi hujatan kasar.