PENAMPAKAN Sempurna Pantai Pangandaran Hari Ini, Warga Tasikmalaya ini Begitu Menikmati

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Suasana cerah di Pangandaran pada Kamis (24/2/2022). Langit cerah berkelindan dengan laut biru serta pasir putih.

Dengan deburan ombak pantai, tampak di pagi hari yang cerah ini, dengan warna laut pantai Pangandaran yang khas ini menarik perhatian pengunjung untuk melakukan aktivitasnya di bibir pantai.

Selain warga setempat, terlihat sejumlah wisatawan yang melakukan aktivitas paginya di bibir pantai barat dan timur Pangandaran.

Mereka, ada yang melakukan swafoto, berenang, bermain pasir sampai berlayar menuju pasir putih Pangandaran.

Satu pengunjung asal Tasikmalaya, Dede Yusuf (36) mengatakan, Ia bersama keluarga sengaja datang ke Pangandaran untuk berliburan.

"Ya, sengaja liburan kang. Saya kan, bukan pegawai negeri (PNS) jadi bebas waktu. Kalau hari Sabtu, Minggu terlalu banyak orang," ujarnya saat ditemui Tribunjabar.id di sekitar JPO pantai barat Pangandaran, Kamis (24/2/2022) pagi.

Kalau liburan, Ia mengaku tidak suka dengan kondisi yang terlalu banyak orang.

"Kita ingin seperti ini lah, santai - santai sama anak. Apalagi, ini cuacanya pas banget buat liburan," katanya.

Sebelumnya, BMKG memprakirakan cuaca Pangandaran dan sekitarnya pada Kamis, (24/2/2022).

Diantaranya, pada 07:00Â WIB, cuaca Pangandaran dan sekitarnya diperkirakan Berawan dengan rata-rata suhun 24° C dengan suhu minimum sebesar 80° C dan suhu maksimum yaitu 80° C.

Sementara, untuk tingkat kelembapan yaitu di angka 0% dengan kecepatan angin yaitu 10Â km/jam. *