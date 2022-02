Wasit Kontroversial Pimpin Laga Persib Bandung vs PSIS Semarang, Simak Daftar Kontroversinya

Fariq Hitaba saat mengubah keputusan penalti di laga PS TNI vs Persija Jakarta, 8 Juni 2017. Fariq membatalkan penalti PS TNI.

pstni official

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wasit kontroversial Fariq Hitaba ditunjuk PT Liga Indonesia Baru (LIB) jadi pengadil laga Persib Bandung melawan PSIS Semarang, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, malam nanti.

Selain itu, PT LIB juga menugaskan, Muchamad Syamsuri (Jakarta Utara) dan Edwardo Prima Satya (Jember) sebagai asisten wasit satu dan dua, untuk membantu Fariq Hitaba.

Sepanjang berlangsungnya kompetisi hingga pekan ke-25 Liga 1 tahun 2021/2022, Fariq Hitaba telah memimpin enam laga, dengan catatan 32 kartu kuning, satu kali akumulasi kartu kuning, dan dua kali menunjuk titik pinalti.

Adapun pertandingan yang pernah dipimpin wasit kelahiran Purbalingga tersebut diantaranya, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang (28/2/2021) dengan skor akhir 2-1.

Madura United vs Persija Jakarta (22/10/2021), skor akhir 2-3. Bhayangkara FC vs Borneo FC (27/10/2021), skor akhir 2-1. Tira-Persikabo 1973 vs PSIS Semarang (18/11/2021), skor akhir 2-2.

Kemudian, Persija Jakarta vs Persipura Jayapura (11/1/2022), skor akhir 1-2. Serta, Persik Kediri vs Bhayangkara FC (28/1/2022), skor akhir 1-0.

Fariq Hitaba pun sempat memimpin laga leg pertama Final Piala Menpora 2021 yang mempertandingkan antara Persib Bandung vs Persija Jakarta. Dimana saat itu, Macan Kemayoran mampu mengungguli Maung Bandung dengan skor akhir 2-0.

Fariq juga menjadi pengadil di laga Final Piala Indonesia 2019, yang mempertemukan PSM Makassar vs Persija Jakarta. Saat itu, Tim Juku Eja yang mampu menjinakkan Macan Kemayoran dengan skor akhir 2-0.

Wasit Kontroversial