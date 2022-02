PENAMPAKAN Guru Ngaji Cabul di Subang, Kepala Digunduli Tangan Diborgol

AS (34) tersangka kasus asusila kepada muridnya di Patokbeusi Subang saat diperlihatkan dalam konferensi pers di Ruangan Gelar Perkara Satreskrim Polres Subang, Senin (14/2/2022).

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Subang, Dwiky Maulana Vellayati.

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Sejumlah anak di bawah umur di Kabupaten Subang dicabuli As (34) guru ngaji cabul di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.

As kini berstatus tersangka setelah ditangkap anggota Polres Subang. As dihadirkan di Mapolres Subang saat ungkap kasus pencabulan anak di bawah umur.

Pantauan Tribun, As sudah berpakaian tahanan berwarna biru, kepalanya sudah digunduli dan tangan diborgol. Saat dihadirkan, dia tampak tertunduk lesu.

Dalam pemeriksaan awal polisi pada As si guru ngaji cabul, diketahui bahwa As belum pernah menikah. Kapolres Subang, AKBP Sunarmi menuturkan bahwa tersangka AS tidak memiliki pekerjaan lain selain mengajar ngaji di wilayah Kecamatan Patokbeusi tersebut.

"Yang bersangkutan (tersangka) tidak bekerja sehari-hari hanya mengajar ngaji," ucap Kapolres Subang kepada Wartawan, Senin (14/2/2022).

Menurut AKBP Sumarni, korban yang sudah tercatat saat ini sebanyak enam santriwati dari 11 orang murid pelaku.

Selain itu, mayoritas dari korban sendiri masih di bawah umur dari umur 11 tahun hingga 19 tahun.

"Korban semuanya murid dari AS, jumlahnya sekarang enam orang, total muridnya ada 11 dan korbannya enam orang" katanya.

