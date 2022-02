Industri Bisnis Kripto Makin Ramai, Wirda Mansur Luncurkan Token Kripto, Susul Anang Hermansyah

TRIBUNJABAR.ID - Menyusul Anang Hermansyah, Wirda Mansur juga akan luncurkan token kripto.

Belakangan ini, industri bisnis kripto tengah dilirik orang-orang termasuk para selebriti Tanah Air.

Dua di antaranya industri bisnis kripto yang paling diminati sejauh ini proyek NFT dan token kripto.

Sebelum Wirda Mansur yang akan meluncurkan token kripto, sudah ada Anang Hermansyah yang meluncurkan token ASIX miliknya.

Kini giliran Wirda Mansur, lewat Instagram pribadinya ia mengunggah logo koin crypto miliknya.

Putri Ustaz Yusuf Mansur tersebut mengaku dirinya takut tertinggal jauh jika tak segera mengikuti perkembangan teknologi yang super cepat.

"Di Februari 2022 ini InsyaAllah gue akan launch token Crypto bari. I-COIN," tutur Wirda dilansir dari Instagram-nya, Senin 14 Februari 2022.

Diketahui kripto tersebut bernama I-COIN, yang bisa didapatkan dengan tiga cara yakni via dunia virtual, game dan NFT marketplace.

"Tuh yang mau jadi the next @ghozaliphoto.

Main crypto & PUNYA CRYPTO SENDIRI YESSSS! This is the FUTURE," kata Wirda.