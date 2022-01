Aktivitas Online Terus Meningkat, Berikut Prediksi Trend Produk Digital 2022 yang Tetap Diminati

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemanfaatan IT (Information and Technology) sudah lama digunakanan di berbagai negara namun saat pandemi Covid-19, penggunaan IT mengalami peningkatan, salah satunya dimanfaatkan dalam sektor industri keuangan.

Pandemi secara tak langsung memaksa orang lebih banyak memanfaatkan layanan digital dalam aktifitas sehari-hari.

CEO Sharing Vision, Ali Akbar mengatakan pada tahun 2021 pemanfaatan produk digital meningkat pesat mulai dari gaya hidup atau life style hingga layanan perbankan.

Tahun 2022 diprediksi pemanfaatan produk digital akan makin meningkat seiring makin pahamnya masayarakat akan penggunaan IT ditambah teknologi digital yang terus berkembang dan memunculkan produk-produk digital baru yang akan makin memudahkan aktivitas masyarakat.

"Efek pandemi ini sangat dahsyat, semua dipaksa bertransformasi secara digital. Peningkatan salah satunya bisa dilihat dari frekuensi aktivitas online yang meningkat selama tiga bulan terakhir. Rata-rata aktivitas online 8 jam perhari, baik menggunakan handphone atau laptop bagi yang bekerja," kata Ali Akbar pada diskusi daring IT Business Oulook 2022, Jumat (31/12/2021).

Menurutnya aktivitas online yang banyak dimanfaatkan seperti media sosial, streaming video/film, kelas online serta video conference dan streaming video.

Dilihat dari trend pemanfaatan produk digital, ia melihat ada peningkatan penggunaan elifestyle, mobile bangking, digital banking, dan e-money.

Untuk penggunaan mobile banking, menurut Ali Akbar, produk digital ini menjadi referensi utama dalam berbagai layanan echanel termasuk pengguna e-money juga meningkat.

Meski mobile banking penggunanya meningkat pesat, namun menurutnya secara umum preferensi pelanggan dalam penggunaan layanan bangking untuk e-Commerce cenderung tinggi. "Tapi pada tahun 2021 ini terjadi crossover pdenggunaan VA dalam belanja e-commerce," katanya.

Menurutnya, penggunaan mobile banking memiliki frekuensi lebih tinggi dari channel lainnya dan kebanyakan masyarakat banyak memanfaatkan produk digital ini untuk keperluan cek saldo, mutasi rekening, transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa atau e-money.

Produk lain yang banyak diminat dari hasil responden menurut Ali Akbar adalah e-money dan produk Gopay dan Ovo paling banyak digunakan.

"Penggunaan e-money kebanyakan untuk melakukan top up melalui mobile banking," katanya.

Aktivitas online yang juga diprediksi akan tetap meningkat di 2022 adalah belanja online, hal ini berdasarkan adanya peningkatan aktivitas belanja online dalam 6 bulan terakhir di 2021 yang juga mengalami peningkatan dan kebanyakan aktivitas belanja online melalui atau memanfaatkan marketplace.