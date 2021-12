Gisel dan Gading Rayakan Natal Bersama, Gempi Sangat Bahagia Mendapatkan Kado, Tanda-tanda Rujuk?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gisella Anastasia dan Gading Marten menunjukkan kemesraan mereka di momen merayakan Natal, Jumat (24/12/2021) malam.

Kebersamaan mereka terekam dalam video yang diunggah di akun media sosial.

Di malam Natal itu Gisella Anastasia dan Gading Marten merayakannya bersama Gempita Noura Marten, putri semata-wayang mereka, serta keluarga.

Mereka menggelar makan malam bersama di pinggiran pantai.

Saat itu Gading Marten bahkan memberikan kado Natal untuk Gempi hingga membuat putri cantiknya itu tertawa bahagia.

"Christmas Eve," tulis Gading Marten.

Bukan cuma kali ini, keduanya juga merayakan Natal bersama-sama pada tahun lalu meski bukan pasangan suami istri lagi.

Kini, sebelum merayakan malam Natal bersama Gading Marten, Gisel mengakui telah mengakhiri jalinan cintanya dengan Wijaya Saputra alias Wijin.

Kisah asmara Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra yang terjalin sejak dua tahun lalu telah berakhir.

"Punya atau tanpa pasangan harus tetap berbuat baik. Kalau ada pasangan yang bisa seiring sejalan, it would be great," kata Gisella Anastasia di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (18/12/2021).

Saat itu Gisella Anastasia sudah mengatakan Natal tahun ini akan dirayakannya bersama Gempita Noura Marten dan Gading Marten diluar Jakarta.

Sekalipun kasus video mesumnya sedang dalam pemeriksaan kejaksaan, Gisella Anastasia diizinkan pergi ke luar Jakarta.

"Perginya tergantung Gempi. Aku ikut maunya Gempi saja," ujar Gisella Anastasia yang berencana mengajak Gempi berlibur akhir tahun ke Bali.

Gisella Anastasia dan Gading Marten diketahui sering pergi berdua dan tetap berhubungan baik meski bukan lagi pasangan suami dan istri. (*)

