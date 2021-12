Spider-Man: No Way Home Fantastis, Ini Catatan Pendapatan yang Ditoreh Setelah Seminggu Tayang

Poster Spider-Man: No Way Home.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Spider-Man: No Way Home fantastis. Film produksi Sony dan Marvel Studios itu meledak di pasaran.

Spider-Man: No Way Home merupakan film keempat Marvel Cinematic Universe (MCU) yang ditayangkan pada 2021, di masa pandemi Covid-19.

Meskipun baru tayang sepekan, film yang dibintangi oleh aktor Tom Holland itu telah meraup pendapatan hingga triliunan rupiah dan akan terus bertambah.

Berikut pencapaian yang berhasil diraih film Spider-Man No Way Home, dirangkum pada Selasa (21/12/2021).

1. Film terlaris 2021

Spider-Man: No Way Home menjadi debut film terbesar yang meraup 587,2 juta dolar AS AS atau setara Rp 8,4 triliun hanya dalam pekan awal penayangannya.

Pendapatan tersebut berhasil membuat film yang dibintangi aktor Tom Holland itu mencetak rekor film terlaris selama pandemi.

2. Lampaui biaya produksi

Biaya produksi film yang dikeluarkan oleh Sony dan Marvel Studios yakni 200 juta dolar AS AS (Rp 2,8 triliun) dan 100 juta dolar AS AS (Rp 1,4 triliun) untuk pemasaran global.

Di negara sendiri, Amerika Serikat, pendapatan Spider-Man: No Way Home sudah melampaui biaya produksi, yakni 253 juta dolar AS (Rp 3,6 triliun) pada minggu awal penayangan.