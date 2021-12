Quote dan Kata-kata Indah Hari Ibu 22 Desember 2021, Cocok Dijadikan Kutipan Isi Caption Postingan

TRIBUNJABAR.ID - Ada berbagai cara untuk memperingati Hari Ibu pada 22 Desember 2021.

Selain menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu dan ucapan kasih sayang Anda juga bisa membagikan kata-kata indah untuk Ibu.

Ada beberapa kutipan atau quote mengenai sosok ibu yang cocok dibagikan saat Hari Ibu 22 Desember 2021.

Kutipan ini berasal dari beragam tokoh di seluruh dunia.

Saat momen istimewa Hari Ibu, Anda dapat membagikan kutipan di media sosial.

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu dan Ucapan Kasih Sayang yang Cocok Diposting di Medsos 22 Desember

Selain itu, Anda juga dapat mengirimkannya ke ibunda tercinta, disertai dengan ucapan selamat Hari Ibu.

Dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber, berikut ini adalah kumpulan kutipan yang cocok dibagikan saat Hari Ibu:

1. “When you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.” —Mitch Albom

"Ketika kamu memandang ibumu, kamu sedang melihat cinta paling suci yang pernah kamu tahu." - Mitch Albom

2. “A mom forgives us all our faults, not to mention one or two we don’t even have.” —Robert Brault