KICK Off, Ini Link Live Streaming & Susunan Pemain Persib Bandung vs Persebaya, Maung Buru Gol Cepat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kick off. Sesaat lagi kick off laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan berlangsung.

Di laga ini, Maung Bandung menurunkan formasi 4-4-2.

Pertadingan pekan ke-16 Liga 1 2021/2022 ini digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (8/12/2021) malam.

Laga ini bisa disaksikan langsung melalui live streaming.

Tautan atau link live streaming ada di akhir artikel.

Di laga ini, posisi kiper karena kondisi Teja Paku Alam yang belum fit setelah dihantam cedera bakal diisi oleh Muhammad Natshir atau yang akrab disapa Deden Natshir.

Eks kiper Arema FC itu tampil cukup apik pada saat menghadapi Madura United.

Selain mencatatkan clean sheet, Deden beberapa kali melakukan penyalamatan krusial.

Di lini belakang, pelatih Persib Bandung Robert Alberts kembali memasang duet Achmad Jufriyanto dan Nick Kuipers.