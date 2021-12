Chord Lagu Santolo, Lagu Pop Sunda Hits dari Kang Darso, Kunci Dasar Lengkap Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kunci dasar atau chord Santolo, lagu Sunda dari Hendarso.

Bagi penggemar dan penikmat lagu pop Sunda, pasti tahu lagu Santolo.

Lagu ini dipopulerkan musisi sekaligus penyanyi Sunda, Darso. Karya-karya Darso di industri musik Sunda memang tak bisa dianggap remeh.

Ia telah mempopulerkan banyak lagu hits, seperti Sakur Ngimpi, Dadali Manting, hingga Kabogoh Jauh.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Kabogoh Jauh dari Darso, Lagu Sunda Hits tentang Pacaran Jarak Jauh

Nah, bagi kamu yang ingin menyanyikan lagu Sunda sekaligus memainkan musiknya, bisa mencoba chord lagu Santolo ini.

Berikut ini kunci lagu Sontolo sekaligus lirik lagu Santolo.

Intro:

Am F E C

Am F Dm

Am F G Am

Am F Am

Di palebah awas sagara

Dm F A

Boa anjeun nyawang ti kaanggangan

Am F Am

Handapeun karang nu itu

Dm F A

Anjeun méré kecap keur antieun

A D

Sumping deui cenah waktu laut surut

Am

Mata poé ngalamot laut

F Bb Am

Dumadak kapaut imut

Am

Santolo cilaut eureun

Dm Bb Am

Kasono teu eurun eureun

G Dm

Rancabuaya nyieun tapak tapak cinta

F Bb Am

Nu ayeuna anjeunna teuing dimana

Am

Sok hayang jadi pamayang

Dm Bb Am

Hayang ngecrik kadeudeuh anjeun