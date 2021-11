Summarecon Bandung Raih 161 Miliar Dari Peluncuran Kaveling Residensial Eksklusif

Peluncuran produk terbaru Summarecon Bandung, Cluster Xandari, The Luxury Residence, Sabtu (27/11), berjalan lancar dan berhasil meraih penjualan sebesar Rp 161 Miliar dari 43 unit kaveling hunian yang laku terjual

TRIBUNJABAR.ID - PT Summarecon Agung Tbk. melalui Summarecon Bandung pada kuartal keempat tahun 2021 kembali meluncurkan produk terbarunya, Cluster Xandari, The Luxury Residence. Cluster ini adalah kaveling residensial eksklusif yang dijual perdana dengan lokasi sangat strategis di depan Summarecon Mall Bandung yang baru saja melaksanakan topping off dan akan dibuka di tahun 2022. Cluster Xandari mengusung tagline live your life’s achievement, sebuah hunian premium dalam jumlah unit yang sangat terbatas yang mengekspresikan kemapanan dan kebanggaan hidup para pemiliknya.

Peluncuran Cluster Xandari di Balerea, Plaza Summarecon Bandung, Sabtu (27/11), berlangsung secara hybrid dan mendapatkan sambutan positif dari konsumen properti ()

Peluncuran Cluster Xandari di Balerea, Plaza Summarecon Bandung, pada 27 November 2021 berlangsung lancar secara hybriddan mendapatkan sambutan positif dari konsumen properti. Summarecon Bandung meraih nilai penjualan sebesar Rp 161 miliar dari sebanyak 43 unit kaveling hunian Cluster Xandari yang berhasil terjual pada launching ini. Harga Cluster Xandari yang ditawarkan yakni mulai dari Rp 2,9 miliar untuk ukuran kaveling dengan panjang 21 meter dan lebar 14 meter. Untuk kaveling ukuran panjang 28 meter dan lebar 14 meter ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 3,9 miliar, sedangkan kaveling dengan panjang 36 meter dan lebar 30 meter ditawarkan dengan harga mulai dariRp 11,3 miliar.

Cluster Xandari merupakan hunian premium yang memadukan kenyamanan khas urban living dengan keindahan alam ()

“Kami sangat bersyukur penjualan kaveling eksklusif Cluster Xandari, yang merupakan salah satu karya puncak Summarecon Bandung yang kami banggakan, berjalan lancar dan sukses hari ini. Cluster Xandari akan memanjakan seluruh penghuninya dengan memadukan kenyamanan khas urban living yang tinggal selangkah ke Summarecon Mall Bandung dengan keindahan alam Summarecon Bandung berupa taman dan danau yang bisa dinikmati dari dalam cluster,” ujar Executive Director Summarecon Bandung, Hindarko Hasan.

Penghuni Cluster Xandari dapat merasakan kemeriahan kehidupan urban seperti menonton bioskop atau sekadar kongkow bersama teman di Summarecon Mall Bandung dengan hanya melangkahkan kaki dari Cluster Xandari. Kemajuan dan modernnya urban lifestyle lain seperti ke Jakarta naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang hanya 45 menit, berkantor di area CBD ICT (Information and Communication Technology)-nya Summarecon Bandung, menikmati berbelanja kebutuhan sehari-hari di Setiabudhi Supermarket Summarecon Bandung, atau mengoptimalkan kesehatan di Rumah Sakit Santo Borromeus Summarecon Bandung sangat mudah diakses dari Cluster Xandari.

Penghuni Cluster Xandari dapat menikmati suasana urban resort melalui fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan bersama keluarga ()

Uniknya semua kemewahan urban ini bisa dinikmati secara harmonis dengan keindahan alam di Cluster Xandari. Taman Sumringah Summarecon Bandung, danau, dan taman yang luas serta indah, terintegrasi dengan Cluster Xandari. Ketika cuaca cerah pandangan 360° terlihat gunung-gunung yang mengelilingi Bandung Raya, semuanya begitu nyaman dinikmati sambil joging, bersepeda atau sambil jalan santai di sore hari yang sejuk.

Kaveling residensial di Cluster Xandari juga terintegrasi dengan jalur hijau utama kota dan merupakan bagian dari paru-paru pusat kota Summarecon Bandung.Penghuninya dapat menikmati suasana urban resort melalui fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan bersama keluarga seperti kolam renang, tempat bermain anak, trek jogging, dek dengan pemandangan danau, taman, mini golf, club house, area barbeque, outdoor gym, dan lounge berkapasitas hingga 100 orang. Untuk melengkapi kenyamanan dan keamanan penghuni, Cluster Xandari memiliki fasilitasone gate system dengan dukungan keamanan 24 jam dan pengelolaan cluster dari Town Management.

Kaveling residensial di Cluster Xandari juga terintegrasi dengan jalur hijau utama kota dan merupakan bagian dari paru-paru pusat kota Summarecon Bandung ()

Cluster Xandari berada di kawasan kota terpadu Summarecon Bandung yang kini semakin lengkap didukung Gerai Pelayanan Publik Kota Bandung, Sekolah Islam Al Azhar, Sekolah Santo Aloysius, ITB Innovation Park, gedung perkantoran, ruko komersial, dan tentunya hunian. Summarecon Bandung terletak di bagian timur Kota Bandung dan dapat diakses langsung melalui Jl. Soekarno Hatta dan Exit Tol KM 149 Padaleunyi. Summarecon Bandung juga berdekatan dengan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar.