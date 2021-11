Kumpulan Chord Lagu Darso, Kunci Dasar Halangan Diri hingga Santolo dan Dadali Manting

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan chord lagu yang dipopulerkan oleh Hendarso.

Lagu Halangan Diri adalah lagu yang dipopulerkan musisi sekaligus penyanyi Sunda, Darso.

Lagu ini termasuk lagu populer dari Darso yang diciptakan oleh Dose Hudaya.

Darso merilis lagu Sunda ini sebagai single dari album Bentang Bentang DARSO.

Sampai saat ini, lagu Halangan Diri menjadi satu di antara tembang terbaik dari Darso.

Lagunya berisi pesan moral yang menyentuh tentang menyadari bahwa semua kegagalan karena kesalahan atas segala perbuatan.

Nah, bagi yang mencari chord lagu Halangan Diri, kamu bisa melihat kunci dasar Halangan Diri yang mudah dimainkan.

Berikut ini kunci sekaligus lirik Halangan Diri.

intro : Am F G Am ( 2x )

Am F G Am

na kunaon sagala rupa ngan aral gagal jeung gagal

F Dm B E

soal cinta jeung usaha kandas pamaksadan

Am F

kamudahan bet ngabalieur

G Am F Dm

kalapangan naronggongan paruntungan lumpat ngajauhan

E Am

naha naha kunaon