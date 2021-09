Kumpulan Chord dan Lirik Lagu Pop Sunda dari Darso, Lagu Kabogoh Jauh hingga Sakur Ngimpi

TRIBUNJABAR.ID - Lagi galau atau rindu pacar di malam minggu? Cocok nih menggunakan chord lagu Sakur Ngimpi atau lagu Kabogoh Jauh untuk main musik sambil bernyanyi.

Kedua lagu ini merupakan lagu pop Sunda yang hits dari penyanyi sekaligus musisi Sunda top, Darso.

Lagu-lagu Darso memang terkenal, bahkan populer sampai sekarang.

Nah, bagi pernikmat lagu-lagu Sunda, berikut ini lirik lagu Sakur Ngimpi dan lirik lagu Kabogoh Jauh lengkap dengan kunci lagunya.

1. Sakur Ngimpi

Intro : Am - F - G - G# - Am

Am Suling G - D - Am

Am

Saprak anjeun ngaleos

F

Ngabeubeutkeun duriat

G Am

Nirup asa nunggelis hate mararingis

Am

Saprak anjeun ninggalkeun

F

Ngararajet cinta urang

G Em Am

Pikiran baluweng pinuh ku emutan

G Am

Sagala rasa kabawa anjeun

Am

Saparo nyawa ngilu ka anjeun

G

Nikmatna hirup leungit teu nyesa

Am

Teuing kamana....

Am Em F

Letah teu mirasa sagala karasa pait

G Am

Sare gulang guling hese peureum

Intro : F - G - Am (2x)