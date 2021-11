Live Streaming TV Bersama Indonesia Masters 2021 Hari Ini, Ada The Daddies dan Anthony Sinisuka

TRIBUNJABAR.ID, NUSA DUA - Turnamen bulutangkis Indonesia Masters 2021 memasuki hari kedua, Rabu (17/11/2021).

Hari ini pebulutangkis Cimahi Anthony Sinisuka Ginting akan turun menghadapi wakil Thailand, Kunvalut Vitidsarn.

Selain Anthony Sinisuka Ginting, ada juga Jonatan Christie.

Pertandingan hari pertama Indonesia Masters 2021, Selasa (16/11/2021). (Ramadhan L Q) (Ramadhan L Q/Tribunnews.com)

The Daddies Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga akan turun bertanding bersama ganda putra lainnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Pertandingan Indonesia Masters 2021 ini rencananya disiarkan langsung MNCTV Live Streaming TV Bersama mulai pukul 12:00 WIB.

Berikut jadwal Indonesia Masters hari ini.

Jadwal Indonesia Masters, Rabu (17/11/2021):

Lapangan 1

Mulai jam 08.00 WIB

Panjer Aji Siloka Dadiara/Bryan Sidney Elohim vs Galuh Dwi Putra/Gabriel Christopher Winta Wijaya

Mulai jam 12.00 WIB

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dhruv Kapila/Reddy N. Sikki

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai

Jonatan Christie vs Sitthikom Thammasin

Anthony Sinisuka Ginting vs Kunlavut Vitidsarn

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Lu Ching Yao/Yang Po Han

Shesar Hiren Rhustavito vs Sai Praneeth

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Rambitan vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Christo Popov/Toma Junior Popov

Lapangan 2

Mulai jam 08.00 WIB

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran

Mulai jam 12.00 WIB

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Mayu Matsumoto/Ayako Sakuramoto

Gregoria Mariska Tunjung vs Sayaka Takahashi

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Reddy B. Sumeeth/Ashwini Ponnappa

Yulia Yoshephine Susanto vs Phittayaporn Chaiwan

Lapangan 3

Mulai jam 08.00 WIB

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Baek Ha Na/Lee Yu Rim