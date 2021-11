Resmi Diluncurkan di Bandung, All New Xenia Tampil Lebih Sporty, Kabin Lebih Luas dan Fitur Baru

Peluncuran All New Xenia di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Daihatsu resmi meluncurkan All New Xenia bersamaan dengan gelaran GIIAS 2021 di ICE – BSD, Tangerang sebagai salah satu pameran otomotif terbesar bertaraf Internasional.

Kehadiran All New Xenia sekaligus menjawab tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan mobil Low MPV di Indonesia.

Setelah diluncurkan saat gelaran GIIAS 2021, All New Xenia juga resmi diluncurkan di Bandung, Senin (15/11/2021).

Regional Head Astra Daihatsu Jawa Barat, David Gunawan mengatakan, Xenia telah hadir selama 18 tahun di Indonesia sejak 2004, dan telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan “Mobil Sejuta Umat”.

Tampilan All New Xenia (dok Daihatsu)

Sejak awal diluncurkan, Xenia telah terjual lebih dari 683 ribu unit di Indonesia hingga kini.

"All New Xenia yang merupakan generasi ketiga ini, menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien," kata David dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan, All New Xenia memiliki banyak tampilan baru serta didukung fitur yang lebih canggih.

Sebagai kendaraan Low MPV berkapasitas 7 penumpang, All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Dalam hal keselamatan, All New Xenia juga dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advances Safety Assist).

Tak hanya itu, All New Xenia juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan lainnya, seperti ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), HSA (Hill Start Assist), VSC (Vehicle Stability Control), ESS (Emergency Stop Signal), dan Dual Airbag.