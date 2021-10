Tak Ada Data Penyaluran Zakat di Portal Resmi Baznas Purwakarta, Warga Minta Transparan

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Tak ada data penyaluran dan pendistribusian zakat di portal resmi milik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purwakarta.

Jika dilihat dari data di portal resmi yang beralamat www.baznaskabpurwakarta.or.id tersebut, data penyaluran dan pendistribusian Baznas Purwakarta tidak terinput.

Sebelumnya ramai diperbincangan perihal konten YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang menata warung kumuh di halaman kantor Baznas.

Atas adanya konten tersebut, kini Baznas Purwakarta tengah ramai diperbincangkan perihal alokasi dan pengelolaan dana zakat yang dirasa cukup ganjil oleh sejumlah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelurusan Tribun pada laman baznaskabpurwakarta.or.id, data publikasi bidang pendistribusian memang tidak ditemukan, pada laman tersebut hanya tertulis No data available in table.

Menyoroti hal tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik Purwakarta Tarman Sonjaya mengatakan, seharusnya pengelolaan dana zakat harus jelas dan transparan.

"Yang saya tahu Baznas itu mengelola zakat dari umat yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat. Seharusnya memang dipublikasikan secara transparan," ujar Tarman ketika dihubungi Tribun, Rabu (27/10/2021).

Sebelumnya saat ditemui Tribun di Kantor Baznas Purwakarta pada Selasa (26/10/2021), Ketua Baznas Kabupaten Purwakarta Safarudin mengatakan, Baznas merupakan lembaga publik yang pertanggungjawaban keuangannya diaudit oleh lembaga publik dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tarman menjelaskan, setiap tahunnya Baznas mengelola dana zakat miliaran rupiah, belum termasuk dana operasional yang bernilai ratusan juta rupiah dari dana APBD.