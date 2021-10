Ini Wajah Anak dalam Kandungan Aurel Hermansyah, Mirip Atta Halilintar, tapi Ashanty Bilang Begini

TRIBUNJABAR.ID - Wajah anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terungkap dari hasil USG yang dibagikan di Instagram.

Suami Aurel Hermansyah itu mengunggah foto dengan tambahan lagu Maher Zain berjudul For The Rest Of My Life.

Memasuki usia kandungan sekitar 6 bulan, wajah anak Aurel dan Atta semakin jelas.

Hidung dan mulutnya sudah terlihat jelas di hasil USG.

Atta Halilintar dengan bangga membagikan hasil USG anak pertamanya itu.

Baca juga: Ria Ricis Elus-elus Perut Aurel, Atta Halilintar Goda Calon Istri Teuku Ryan Segera Punya Momongan

"Pagi2 Ketemu Permata Hatiku," tulis Atta Halilintar pada Selasa (26/10/2021).

"Mirip Papata apa Mamanur ni?" lanjutnya.

Aurel Hermansyah yakin anaknya lebih mirip suami.

Menurutnya, tidak ada fitur wajahnya yang terlihat di wajah buah hati.

"Plekk papa nyaaa bangetttt. Mamany ga kedapetan gpp," tulisnya dalam kolom komentar.