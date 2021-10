Kata El Barack ke Jessica Iskandar yang Dinikahi Vincet Verhaag, Ini Pesan Haru Buat Ayah Sambungnya

TRIBUNJABAR.ID - Anak Jessica Iskandar, El Barack menyampaikan pernyataan mengharukan pada pernikahan ibunya dengan Vincent Verhaag.

Momen itu terjadi saat gala dinner setelah pemberkatan pernikahan Jessica dan Vincent.

Dalam foto yang dibagikan akun Instagram Bridestory, terlihat momen manis El menyampaikan sepatah dua patah kata.

Walaupun masih kecil, anak tampan itu sudah bisa menyampaikan pesan mengharukan.

Ia menyatakan, perasaan cinta untuk ibunya. Menurut El Barack, Jedar adalah ibu terbaik di dunia.

Pesan haru El Barack untuk Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag. (Axioo via Instagram/thebridestory)

Ia mengaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak ada sang ibu.

"My mother, my number one supporter and love. She is the best mother in the world. I don’t know what I would do without her," katanya, seperti yang diceritakan dalam caption postingan itu.

Kemudian, ia juga menyampaikan pesan harus untuk suami ibunya yang kini menjadi ayah sambungnya.

Ia mengatakan, Vincent Verhaag adalah ayah terbaik untuknya. El Barack menyebutkan rasa cinta yang banyak untuk Vincent.

Kemudian, ia juga menyatakan harapannya agar Vincent menjadi ayah selamanya untuknya.