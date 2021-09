Chord Lagu My Universe Coldplay X BTS, Lengkap Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik dan chord lagu My Universe dari Coldplay yang berkolaborasi dengan BTS.

TRIBUNJABAR.ID - Sudah dengar lagu My Universe dari grup band, Coldplay yang berkolaborasi dengan grup idola Korea Selatan, BTS?

Akhirnya para penggemar bisa mengakhiri rasa penasaran mereka atas hasil kolaborasi dua grup musisi dunia ini.

Sejak dirilis pada Jumat, 24 September 2021, lagu My Universe langsung disambut para penikmat musik.

Lagu ini bahkan langsung memuncaki trending di berbagai platform musik dan sudah jutaan kali diputar dalam hitungan jam.

Saking antusiasnya, para penikmat musik dan penggemar bahkan sudah banyak yang membuat video reaction atas lagu tersebut.

Tidak hanya itu, My Universe pun menjadi pembicaraan hangat di media sosial.

Lagu yang dibawakan Chris Martin dkk bersama member BTS yang terdiri dari Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, Suga, Jin, fan V ini trending di Twitter.

Netizen memberikan pujian dan antusias atas dirilisnya lagu yang penuh makna dan semangat ini.

Selain trending di media sosial, judul lagu ini juga masuk dalam trending Google pada 24 September 2021.

Sebagai informasi, lagu My Universe ini merupakan bagian dari album Music of The Spheres.