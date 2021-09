Kolaborasi BTS dan Coldplay, Rilis Lagu My Universe 24 September, Bikin ARMY Heboh dan Penasaran

TRIBUNJABAR.ID - ARMY, sebutan penggemar BTS bersorak setelah ada kabar bahwa grup idolanya berkolaborasi dengan Coldplay.

Coldplay, band legendaris asal Inggris ini telah mengumumkan kabar tersebut lewat media sosial, pada Rabu (15/9/2021).

Dalam akun Instagram, Coldplay akan merilis lagu My Universe pada 24 September 2021.

Pada postingan, terlihat poster yang memuat gambar personel Coldplay yaitu Chirs Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion.

Kemudian, ada pula member BTS yaitu Jungkook, RM, J-Hope, Jimin, Jin, V, dan Suga.

Coldplay mengumumkan kolaborasi dengan BTs, merilis lagu My Universe pada 24 Septemwbr 2021. (Twitter/coldplay)

" #ColdplayXBTS #MyUniverse, the new single, September 24th. From the forthcoming album Music Of The Spheres. Pre-order via link in bio."

Seperti yang telah diumumkan, lagu My Universe ini merupakan bagian dari album Music of The Spheres.

Album ini merupakan album yang dijadwalkan dirilis Coldplay tahun ini, pada 15 Oktober 2021.

Sebelumnya, Chris Martin dkk lebih dulu meliris lagu yang termasuk pada album ini, yaitu lagu Higher Power pada 7 Mei 2021.

Kemudian, ada juga lagu Coloratura pada 23 Juli 2021.