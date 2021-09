Bacaan Doa-doa Nabi Daud AS Mohon Kemudahan dan Meluluhkan Hati yang Keras, Lengkap Beserta Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan bacaan doa Nabi Daud AS untuk meluluhkan hati dan memohon kemudahan, lengkap beserta artinya.

Nabi Daud AS adalah satu di antara Nabi yang memiliki mukjizar luar biasa.

Bahkan dari ke 25 Nabi, Nabi Daud AS termasuk Nabi yang dianugerahi kitab, yakni Zabur, selain di antaranya Taurat (Nabi Musa AS), Injil (Nabi Isa AS) dan Al Quran (Nabi Muhammad SAW).

Selain kitab, beliau memiliki mukjizat bersuara merdu dan masih memiliki mukjizat lainnya.

Beliau memiliki badan yang kekar dan gagah mampu melenturkan besi, menundukkan gunung hingga berbicara dengan burung.

Tentu mukjizatnya atas izin Allah SWT untuk menyampaikan wahyu dan peringatan kepada kaumnya, Bani Israil.

Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Daud AS juga banyak mengamalkan ibadah.

Termasuk didalamnya memanjatkan doa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT.

Berikut beberapa bacaan doa Nabi Daud AS yang dapat diamalkan menjadi doa harian, dilansir dari bincangsyariah.com dan berbagai sumber lainnya.

1. Doa memohon kemudahan