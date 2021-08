Viral Ucapan Perpisahan Lord Adi MasterChef Buat Jesselyn dan Nadya, Ia Sukses Bikin Terharu Netizen

TRIBUNJABAR.ID - Adi atau Suhaidi Jamaan menjadi peserta yang tereliminasi di MasterChef Indonesia Top 3. Alhasil, yang mengikuti babak grand final adalah Nadya dan Jesselyn.

Adi, atau biasa dipanggil Lord Adi oleh netizen, langsung menjadi perbincangan di media sosial.

Kata kunci "Lord Adi" bahkan sempat masuk ke jajaran trending topic Twitter.

Kini, ucapan perpisahan Adi untuk Jesselyn viral di media sosial.

Awalnya, Jesselyn membuat ucapan perpisahan panjang lebar untuk Adi melalui postingan terbaru di akun Instagram-nya.

Ia tampak mengunggah foto dirinya berpose dengan Adi di depan jam berukuran besar di galeri MasterChef.

Berikut adalah kata-kata perpisahan Jesselyn:

"Ga tau mau ngomong apa lagi, tp pak adi, i assure you, kamu telah membuat a new story, a new legend, a new standard di Masterchef Indonesia."

"You’re one of a kind, beda dari yg lain, kamu adalah seorang sosok ayah, best friend, buddy, little boy, my doctor, my masseuse, a person i always run to disaat aku butuh seseorang."



"Pak adi, aku janji, kalau aku menang piala masterchef, aku bakal menangin untuk kamu!"

"Kamu telah membuat aku menjadi orang yg lbh baik, koki yg lbh pinter dan tenang."