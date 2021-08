Dulu Saling Sindir, Kini Lutfi Agizal Ucap Selamat ke Rizky Billar, Doakan Langgeng dengan Lesti

TRIBUNJABAR.ID - Lutfi Agizal turut mengucapkan selamat atas pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Billar dan Lesti telah resmi menjadi sepasang suami istri, Kamis (19/8/2021).

Ucapan Lutfi untuk Billar diunggah melalui postingan di akun Instagram-nya @lutfiagizal.

Lutfi terlihat mengunggah foto kemesraan Billar dan Lesti.

"Happy Wedding bro @rizkybillar & dede @lestykejora best wish for you Sakinah, Mawaddah Warahmah. Langeng bahagia terus. Aamin," tulis @lutfiagizal, dikutip Tribunjabar.id, Kamis.

Lutfi Agizal turut mengucapkan selamat atas pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ucapannya diunggah melalui postingan di akun Instagram-nya. (Instagram @lutfiagizal)

Di kolom komentar, sejumlah netizen turut mengaminkan ucapan Lutfi.

Tak sedikit juga ada yang mendoakan Lutfi agar segera menyusul.

"Kak Lutfi juga semoga segera menyusul," tulis @dsafitri24.

"Aminnn," tulis @lailatul1518.

"Aamiin terimakasih Abang . Semoga Abang juga dan calon cepet nyusul. Aamiin," tulis @zhenonkfitri.