Sukses di Bidang Properti pada Usia Muda, Pengusaha Ini Bagikan Kiat Keberhasilannya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kesuksesan tak bisa diraih dengan mudah karena membutuhkan kerja keras dan inovasi, apalagi tidak ada sosok mentor untuk menjalani roda bisnis property.

Namun Erwin Senjaya Hartanto, pengusaha property asal Bandung, berhasil memulai karier profesional di bidang industri perumahan sejak 2013 saat usia 23 tahun.

Erwin Senjaya Hartanto terus belajar dunia property dan hasilnya luar biasa.

Sukses di bidang properti pada usia muda, pengusaha ini bagikan kiatnya (Dok. PT Pusaka Mas Persada)

Owner PT Pusaka Mas Persada (Pusaka Mas Group) ini, diberikan kesempatan oleh ayahnya masuk dalam industri real estate yang merupakan hal yang baru, karena latar belakang bisnis keluarga di pabrik textile dan tambak udang.

Lulusan studi Banking & Finance di Monash University, Melbourne Australia yang merupakan member of The Group of Eight, Alliance of Leading University di Australia ini mengaku memasuki 2021 bisnis property jauh lebih baik bila dibandingkan saat awal memasuki pandemi Covid-19 2019 silam.

"Kondisi malah lebih baik sekarang di banding tahun 2019 dan 2020 ketika pertama pandemi,"katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (10/8/2021)

Menurutnya, penjualan rumah pun lebih laku karena dari segi kualitas dan fasilitas umumnya lebih ditingkatkan.

Apalagi, sekarang Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan bebas PPN untuk pembelian rumah baru.

"Tentu kebijakan ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah,"ujarnya

Meskipun masih dilanda pandemi Covid-19, ia mengaku optimis bahwa pertumbuhan bisnis property di tanah air. Untuk itu, ia pun berbagi rahasia agar bisnis yang digelutinya ini semakin baik.