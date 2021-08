Macam-macam Ucapan HUT ke-76 RI dalam Bahasa Inggris, Pasang di Instagram, WhatsApp, dan Facebook

TRIBUNJABAR.ID - Tidak lama lagi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76 pada 17 Agustus 2021.

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia atau HUT ke-76 RI dapat dituangkan dalam bentuk ucapan.

Ucapan HUT ke-76 RI dapat dibagikan melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau menggunakan media sosial, yakni Twitter, Facebook, dan Instagram.

Ada beragam cara merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya mengirimkan ucapan HUT ke-76 RI dalam bahasa Inggris.

Berikut ini kata-kata semangat HUT ke-76 RI dalam bahasa Inggris yang dikutip dari berbagai sumber.

1. We got our freedom after a lot of sacrifices; we should never take it for granted.

A big salute to all the soldiers who sacrificed their lives for our independence!

2. Freedom cannot be bought by money. We earned ours through years of struggle against the colonist. Let us remember all those who fought for our country.

3. Freedom is something you have to fight for. We’ve tried so hard to earn it, so let’s celebrate the fact that we are still have our freedom. Never let go of it and always carry it in your heart. Happy Independence Day!

4. We should not let anything divide the idea of India. Happy Independence Day!