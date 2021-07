Ini Hotel di Puncak yang Bertahan Saat Pandemi, Punya Dokter Sendiri untuk Periksa Tamu dan Karyawan

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Le Eminence Hotel, merupakan Hotel Bintang 5 pertama yang berada di area Puncak. Rizki Sutrisna Marcom Manager Le Eminence Hotel mengatakan, di tengah pandemi yang terus menggempur sisi perekonomian termasuk di dalamnya bisnis hotel, pihaknya saat ini mengutamakan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan para tamu.

"Kami selalu komitmen dalam melayani dengan tulus dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di seluruh area hotel, apalagi saat ini pandemi covid-19 belum usai," ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (30/7/2021).

Meski berada di zona risiko sedang penularan covid-19, ujar Rizki, protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan oleh pihak hotel dan berbagai upaya dilakukan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak.

"Berbagai upaya protokoler kesehatan diterapkan oleh manajemen Le Eminence Hotel. Kami memiliki teknis prosedur khusus dalam memberikan akomodasi yang aman, seperti menerapkan sistem online self check – in (tamu dapat check in sendiri tanpa harus bertemu staff receptionis hotel) kemudian disinfektan secara menyeluruh di seluruh area hotel seperti di kamar dan area fasilitas," katanya.

Tak hanya sampai di situ, pihaknya juga menyediakan masker dan hand sanitizer bagi masing-masing tamu, digital flatform untuk memastikan betul bahwa tamu yang menginap di hotel harus dalam keadaan 100% sehat.

"Kami juga memiliki inhouse clinic dan dokter yang rutin mengadakan covid-19 test baik kepada tamu yang membutuhkan ataupun karyawan yang bertugas, juga atas bantuan dan dukungan dari PHRI dan Pemda Kabupaten Cianjur Karyawan Kami seluruhnya sudah mendapatkan vaksin covid-19 secara lengkap," katanya.

Menurutnya, implementasi protokol mesehatan yang ketat ini berlaku untuk seluruh tamu dan karyawan di Le Eminence Hotel Puncak, dengan upaya tersebut Maka dinyatakan bahwa Le Eminence Hotel-Puncak sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan.