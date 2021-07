Dua Gaya Amel Remaja yang Mirip Nike Ardilla, Pesona Rambut Pendek, Aslinya Ceria Sudah Diam

TRIBUNJABAR.ID - Amel memberikan kabar baru di Instagram-nya. Ia mengunggah dua foto dengan gaya berbeda.

Remaja yang viral karena mirip Nike Ardilla itu mengenakan baju yang sama tapi gayanya jauh berbeda.

Amel mengenakan vest tanpa lengan dan celana jeans.

Gaya pertama lebih kasual sedangkan gaya kedua Amel terlihat lebih tomboy.

Penampilan Amel ikonik. Potongan rambut pendeknya terkenal.

Amel terlihat duduk di sebuah tempat terbuka seperti sebuah cafe.

"first pict “chill vibes” second pict “definisi of LAKIK”," tulisnya, Jumat (23/7/2021).

Amel kerap berinteraksi dengan penggemarnya di media sosial.

Penggemarnya mengkompilasi video Amel yang ternyata tidak bisa diam.

Ia mengaku memang ceria dan banyak gerak.