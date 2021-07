Insentif Tenaga Kesehatan Akhirnya Cair, Langsung Ditransfer ke Rekening, Perawat Dapat Rp 3 Juta

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka dan RSUD Cideres akhirnya cair.

Dana ditransfer melalui rekening masing-masing pada Kamis (22/7/2021) sesuai profesinya.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur RSUD Majalengka, dr Erni Harleni, Kamis (22/7/2021).

“Hari ini alhamdulillah insentif tenaga kesehatan sudah ditransfer," ujar Erni.

Menurut Erni, pembayaran insentif dilakukan hingga Maret 2021.

Selebihnya baru akan dicairkan kembali kemudian sesuai jumlah tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

Pencairan, menurut Erni, sesuai aturan yang diterbitkan oleh daerah juga disesuaikan kemampuan daerah.

Disebutkan dia, untuk dokter spesialis sebesar Rp 7.500.000 per bulan, dokter umum Rp 5.000.000 per bulan, perawat dan bidan Rp 3.000.000 per bulan, serta tenaga kesehatan lainnya Rp 2.000.000 per bulan.

“Semoga ke depan bisa lancar sesuai harapan para nakes,” ucapnya.