Profil Artis Penyanyi Maruli Tampubolon, Ternyata Memiliki Sisi Lain yang Tak Kalah Istimewa

TRIBUNJABAR.ID - Selama ini masyarakat mengetahui sosok Maruli Tampubolon aktif di dunia entertainmen. Kiprah lelaki berdarah Batak ini dalam dunia Tarik suara dan dunia perfilman memang sudah tidak diragukan lagi.

Ternyata ada sisi lain dari Maruli yang tak kalah istimewanya.

Pengacara muda berbakat yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia hukum ini juga seorang Advokat berlisensi dan Partner pada kantor Pengacara Juan Felix Tampubolon & Partners.

Selain mendapat titel Sarjana Hukum di Universitas Jakarta yang ketika itu dipimpin oleh Prof Dr H Loebby Loqman, SH, MH sebagai Rektor, Maruli juga sukses menyabet dua gelar bergengsi lainnya.

Lelaki kelahiran 26 Maret 1987 ini berhasil meraih gelar Bachelor of Business double major in Finance and Business Law dan Master of Business Administration di Edith Cowan University, Perth Australia.

Menyandang titel SH, BBus, MBA, membuat lelaki bernama lengkap Maruli Ario Tampubolon ini semakin piawai menangani masalah-masalah hukum seperti sengketa-sengketa bisnis baik domestik maupun international.

Maruli juga sangat berpengalaman menangani masalah-masalah korporasi, menangani kontrak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun maupun perusahaan asing diluar negeri.

Maruli Tampubolon saat jadi pengacara di ruang sidang. (DOK PRIBADI MARULI TAMPUBOLON)

Tak hanya sampai di sana, putra pengacara kondang Juan Felix Tampubolon ini juga memiliki segudang pengalaman dalam dunia Hukum Pidana seperti Tindak Pidana Ekonomi Khusus dalam kasus-kasus pidana perbankan, sekuritas, Tindak Pidana Pencucian Uang sampai dengan tindak pidana korupsi.

Pembawaan dirinya yang adem dan simpatik membuatnya kerap menyelesaikan permasalahan hukum dengan cara yang elok dan elegan. Terlebih ketika dia banyak menyelesaikan sengketa-sengketa hukum di luar pengadilan.