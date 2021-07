Waspada Virus Corona, Yuk Kenali Perbedaan Batuk Kering Biasa dan Gejala Covid-19

TRIBUNJABAR.ID - Pandemi Covid-19 yang belum juga menunjukkan akhir membuat masyarakat harus pintar-pintar menjaga kesehatan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengetahui gejala penyakit Covid-19.

Penyakit Covid-19 sendiri disebabkan SARS-CoV-2, yang merupakan penyakit pernafasan. Umumnya menyebabkan batuk kering.

Seseorang yang menderita batuk kering mungkin mengalami tenggorokan kering, gatal, sakit, atau kasar.

Tak hanya itu, penderita pun bisa saja merasakan sensasi gelitik di tenggorokan atau bagian tenggorokan yang terasa kering, bahkan saat menelan.

Dilansir Kompas.com dari Medical News Today, batuk kering adalah gejala awal yang umum dari Covid-19.

Menurut studi berjudul “Confronting Covid-19-associated cough and the post-COVID syndrome: role of viral neurotropism, neuroinflammation, and neuroimmune responses”, 60–70 persen orang mengalami batuk kering sebagai gejala awal Covid-19.

Namun, beberapa kondisi lain dapat menyebabkan batuk kering, seperti kondisi berikut:

asma

fibrosis paru idiopatik

penyakit refluks gastroesofagus

infeksi saluran pernapasan atas

kanker paru-paru

Batuk kering yang disertai gejala lain dapat mengindikasikan Covid-19 sebagai penyebabnya, berikut ini beberapa gejalanya.

sakit kepala

nyeri otot atau sendi

sakit tenggorokan

hidung meler atau tersumbat

diare

mual atau muntah

sesak napas atau kesulitan bernapas

hilangnya rasa dan bau

kehilangan nafsu makan

kelelahan yang tidak dapat dijelaskan atau tidak biasa

suhu tinggi

Sebuah studi tahun 2020 dari Wuhan, China berjudul “Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study”, menemukan bahwa mayoritas penderita Covid-19 tampaknya mengalami batuk kering 1 hari setelah terinfeksi dan batuk berlangsung selama kurang lebih 19 hari.