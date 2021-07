Orang Soreang Bandung Berdonasi kepada Reza Arap Rp 1 Miliar, Siapa Sebenarnya Doni Salmanan?

TRIBUNJABAR.ID - Siapa sebenarnya Doni Salmanan yang menjadi pembicaraan di dunia maya? Bahkan, dia sempat masuk trending topic Twitter.

Doni Salmanan sebelumnya memberikan donasi sebesar Rp 1 miliar kepada Reza Arap.

Hal tersebut terjadi saat Reza Arap sedang melakukan live streaming game.

Biasanya, Reza Arap memang kerap melakukan sreaming game melalui kanal YouTube @yb.

Dalam setiap live stream, Reza Arap juga membuka Donate War atau pertarungan donasi.

Pada 3 Juli 2021, Arap terkejut mendapatkan Rp 400 juta dalam waktu 15 menit.

Namun tidak berhenti di sana, satu akun bernama Doni Salmanan kembali mengirim donasi kepada Arap.

Bahkan, donasi yang diterima Arap sangat fantastis, yakni mencapai Rp 1 miliar dalam waktu kurang dari dua jam.

Tentunya Reza Arap terkejut, karena dia tidak mengenal sosok Doni Salmanan.

"Bro, what? Who ** this Doni Salmanan?" ujar Reza Arap melalui Instagram Story.