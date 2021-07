Kata-kata Bijak tentang Kehidupan yang Penuh Makna, Lengkap Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kata-kata bijak berisi kata-kata Bahasa Inggris yang bisa memberikan motivasi.

Anda bisa menggunakan kata bijak kehidupan untuk memberikan semangat hidup sukses melalui media sosial.

Mengunggah kata bijak bahasa Inggris bisa Anda lakukan untuk update story Instagram atau Facebook.

Dilansir dari situ Kata Bijak Bahasa Inggris, berikut ini kumpulan kata-kata bijak yang bisa Anda kutip.

1. Lifes goes on, whether you choose to move on and take a chance in the uknown. Or stay behind, locked in the past, thinking of what could have been.

Hidup pasti cepat berlalu, apakah kamu memilih untuk pergi dan mengambil kesempatan itu tidak ada yang tahu. Atau tetap bertahan, terjebak masa lalu, maka berfikirlah apa yang seharusnya harus anda lakukan.

2. Never give up. Trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration you can not go wrong.

Jangan menyerah. Tetap berusaha menjadi apa yang anda inginkan. Ketika ada cinta dan inspirasi kamu tidak akan melalukan kesalahan.

3. Remember that time when you felt hopeless, got lost, and did not know where to go? but here you are today. You survived.

Ingatlah waktu ketika merasa tidak ada harapan, tersesat, dan tidak tahu harus kemana? tapi hari ini kamu adalah seorang pejuang maka lakukanlah.