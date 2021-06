Profil Singkat Denzel Dumfries Pahlawan Kemenangan Belanda atas Ukraina di Euro 2020

TRIBUNJABAR.ID - Hasil Euro 2020 tadi malam, Denzel Dumfries, bek timnas Belanda terpilih sebagai Star Of The Match pertandingan Belanda vs Ukraina dari grup C babak penyisihan grup, Senin (14/6/2021) dini hari WIB.

Pertandingan di Grup C Euro 2020 anatar Belanda vs Ukrainau berakhir dengan kemenangan tim Oranye 3-2.

Adapun Denzel Dumfries menjadi penentu kemenangan dengan gol sundulan di laga itu.

Bukan hanya sebagai penentu kemenangan, Dumfries aktif melakukan serangan dan berperan untuk gol pertama yang dicetak Georginio Wijnaldum

Bek Belanda Denzel Dumfries merayakan setelah mencetak gol ketiga pada pertandingan sepak bola Grup C UEFA EURO 2020 antara Belanda dan Ukraina di Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada 13 Juni 2021. Olaf Kraak / POOL / AFP (Olaf Kraak / POOL / AFP)

Lalu Siapa Denzel Dumfries? Sehari-hari ia membela klub Belanda PSV Eindhoven.

Namun belakangan dikabarkan AC Milan tertarik memboyongnya.

Nama lengkapnya Denzel Justus Morris Dumfries, Ia lahir 18 April 1996

Dumfries meninggalkan klub amatir Barendrecht ke Sparta Rotterdam pada 2014 dan melakukan debut profesionalnya pada 20 Februari 2015 melawan FC Emmen.

Dengan Sparta, Dumfries memenangkan promosi ke Eredivisie pada tahun 2016 dan dia memenangkan Eerste Divisie Talent of the Year Award pada tahun yang sama.

Pada musim panas 2017, ia bergabung dengan Heerenveen untuk menggantikan Stefano Marzo yang terikat Belgia.