Bungkam Statusnya dengan Afgan, Anak Rossa Punya Syarat ini Bila Kelak Afgan Jadi Calon Ayah Sambung

TRIBUNJABAR.ID - Sudah menjadi rahasia umum, kedekatan antara Rossa dan Afgan Syahreza kerap menjadi sorotan.

Sejak lama Afgan dan Rossa memang selalu terlihat dekat bahkan tak ragu memamerkan foto romantis berdua.

Namun hingga kini baik Afgan maupun Rossa tetap bungkam dan tak mau mengungkapkan status hubungannya dengan sang penyanyi muda.

Tak ragu memamerkan kedekatan di depan publik, pasangan ini pun ramai didoakan berjodoh oleh fans.

Keduanya memang selalu punya momen manis.

Baca juga: Ameer Azzikra Resmi Menikah, Seserahan Pernikahan Salurkan Donasi 1 M untuk Palestina Jadi Sorotan

Seperti di momen bahagia penyanyi Rossa yang tengah berulang tahun, Afgan turut memberikan ucapan.

Afgan yang mengunggah foto mesra dan menuliskan pesan romantis di Instagramnya tersebut mencuri perhatian warganet.

Dikutip dari Nakita.ID, melalui akun Instagram pribadinya, pria berlesung pipi ini menuliskan sebuah pesan manis.

"happy birthday to the person who’s always stickin with me thru thick and thin. no matter what. promise you the same too. you always have my best interest at heart," tulis pria bernama lengkap Afgan Syahreza itu.

Dalam foto tersebut, Afgan dan Rossa tampak kompak mengenakan pakaian berwarna hitam.