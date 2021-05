Kata-kata Mutiara Islami dan Quotes Malam Lailatul Qadar, Cocok Dibagikan ke Orang-orang Terdekat

TRIBUNJABAR.ID - Istimewanya bulan Ramadan juga karena adanya malam yang dimuliakan, yakni Lailatul Qadar.

Pada malam Lailatul Qadar ini diyakini Allah SWT menurunkan berkah dan rahmat-Nya.

Para malaikat Jibril turun ke bumi mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir dan ilmu.

Oleh karena itu, tak heran muslim dianjurkan memperbanyak zikir dan doa di malam Lailatul Qadar tersebut.

Nah, tentu saja Anda bisa saling mengingatkan akan keistimewaan Lailatul Qadar tersebut.

Anda bisa mengingatkan saudara semuslim dengan membagikan kata-kata mutiara Islami agar lebih giat beribadah di 10 malam terakhir Ramadan, Lailatul Qadar.

Kata-kata mutiara Islami atau quotes Lailatul Qadar ini memuat nasihat agar menyambut Lailaltul Qadar memahami hikmah yang terkandung di dalamnya.

Berikut ini TribunJabar.id himpun kata-kata mutiara Islami dan quotes Lailatul Qadar Ramadan 1442 H yang dapat dibagikan ke keluarga atau sahabat terdekat.

#Terus berusaha

Allah never expect us to be perfect during Ramadan, but He expects us to keep trying.