Menjelang Lebaran, Harga Bawang Merah dan Cabai Rawit di Purwakarta Mulai Merangkak Naik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Menjelang lebaran 2021, harga-harga mulai merangkak naik, di antaranya bawang merah dan cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta.

Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Purwakarta, Wita Gusrianita.

Menurutnya, H-9 lebaran pihaknya terus melakukan pemantauan harga-harga bahan pokok penting. Sejauh ini, kata dia, umumnya harga bahan pokok penting masih terbilang stabil.

"Baru bawang merah dan cabai rawit yang terpantau mulai naik. Kenaikan itu terjadi di Pasar Leuwipanjang Purwakarta dari Rp 28 ribu per kilogram kini bawang merah menjadi Rp 30 ribu per kilogram," ujarnya, Selasa (4/5/2021).

Sementara komoditas cabai rawit, lanjutnya, naik dari Rp 50 ribu per kilogram menjadi Rp 60 ribu per kilogram. Adapun komoditas yang harganya turun ialah cabai merah dari Rp 48 ribu per kilogram menjadi Rp 44 ribu per kilogram.

"Lain-lainnya (harga) masih stabil, sebut saja daging sapi Rp 120 ribu per kilogram, daging ayam Rp 38 ribu per kilogram, ikan asin gabus Rp 120 ribu per kilogram, gula pasir Rp 13 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp 15 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 15 ribu per liter, dan telur ayam ras Rp 23 ribu per kilogram," ujarnya.

Harga-harga bahan pokok penting dan sayuran di Pasar Wanayasa, Wita menyebut, belum ada yang alami kenaikan atau penurunan, seperti daging sapi Rp 130 ribu per kilogram, bawang merah Rp 24 ribu per kilogram.

"Kami berharap kenaikan harga sampai lebaran tidak lebih dari 20 persen," katanya.