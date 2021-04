Susi Pudjiastuti Berdoa: Ya Allah, Aku Mohon Mukjizatmu Kuasamu, Selamatkan 53 Orang di Nanggala 402

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti turut berduka atas musibah kapal selam Nanggala-402 hilang di perairan Bali yang memuat 53 orang.

Dia pun berdoa memohon kepada Tuhan, Allah SWT, agar kapal selam KRI Nanggala-402 ditemukan dan awak kapal dalam keadaan selamat.

"Ya Alloh .. Aku berdoa & memohon mukjizatMu .. Hanya semata karena Kuasa-Mu dan Karunia-Mu KRI Nanggala 402 berlayar dan Selamatlah seluruh awaknya. Amin YRA," tulis Susi Pudjiastuti di akun Twitternya, kemarin.

Netizen pun merespon baik dan turut mendoakaan musibah yang menimpa korps TNI AL ini.

tupay buntinggg

Mohon doanya untuk sodara kami dari bojonegoro atas nama Wawan Hermanto didalam kapal selam tsb. Semoga beliau dapat mukjizat karna anak istrinya masih menunggu kabar dikampungFolded hands

Baca juga: Sosok Lettu Imam Adi, Bekerja di KRI Nanggala-402 Sejak 2017, Pernah Studi di Amerika Serikat

Baca juga: KRI Nanggala 402 Hilang, Departemen Pertahanan AS Ikut Sedih, Kirim Bantuan Udara Bantu Pencarian

hatcim

sending my prayers to all the crews of KRI Nanggala 402 and their families. hopefully all the crews can be found and return home safelyFolded hands

smatemsa

Yaa Allah ampunilah segala dosa-dosa kami, kami memohon hanya kepadaMu untuk keselamatan seluruh crew KRI Nanggala 402....Aamiin Allahuma AamiinPalms up togetherCrying face

khailas

Shalawatin dulu kali ye, Moga² cepet ditemukan. Allohumma solli ‘alaa muhammad, wa ‘alaa aali muhammad, kamaa sollaita ‘alaa aali ibroohim, wa baarik ‘alaa muhammad, wa ‘alaa aali muhammad, kamaa baarokta ‘alaa aali ibroohim, fil ‘aalamiina innaka hamiidummajiid, Aamiin.

Poeti

2 jam lgLoudly crying face..

Semoga Tuhan kirim mujizatNya

cym Teddy bear

Aamiin allahuma aamiin