Ingin Buka Puasa dengan Makanan Khas dan Jajanan Bandung? Tempat Ini Bisa Jadi Pilihan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ramadhan merupakan bulan yang dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Terlebih di bulan penuh berkah ini sehingga kita siap menyongsong kembali hari kemenangan dengan suka cita dan hati yang fitrah.

Beragam aktivitas padat selama satu hari tentu akan diakhiri ketika adzan magrib berkumandang.

Saat ini lah waktu buka puasa bersama jadi momen hangat paling dinanti.

Selama Bulan Ramadhan, Holiday Inn Bandung Pasteur hadir dengan menyajikan 188 hidangan berbuka puasa dengan cita rasa yang lezat dan dapat dinikmati sepuasnya dari mulai takjil, hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup hingga makanan khas dan jajanan Bandung.

"Kita tawarkan 188 menu, dari Nusantara, middle eastern dan Jepang, dengan panjang bufet 45 meter. Mulai dari aneka minuman, bir pletok, kerupuk ada 11 macam, aneka gorengan, pasta, 12 macam sup. Ada nasi kebuli. Dengan perubahan menu setiap hari khususnya di main course.

Untuk tahun ini lebih ke street food, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita akan layani, dari ujung sampai ujung bisa dinikmati," ucap Idwan Permana, Executive Chief, Holiday Inn Pasteur Bandung.

Rindu Ramadhan All You Can Eat Dinner ini dibanderol hanya dengan harga Rp. 158 ribu net per orang dan Rp. 128 ribu net per anak untuk anak usia 6–12 tahun

"Dengan memberi tajuk Rindu Ramadhan, nama ini sudah kita pakai dari tiga tahun terakhir, tahun ini selain tempatnya yang luas ditambah dengan 188 menu. Kita bikin beda dengan tahun sebelumnya, kita ada 3 live cooking," ucap Rizki Mustika Agustin, Marketing Communication Executive Holiday Inn Bandung Pasteur.

188 hidangan berbuka puasa tersebut bisa dinikmati mulai pukul 17.30 hingga 20.30 WIB di Empire Terrace Holiday Inn Bandung Pasteur.

Agar lebih murah, cukup bayar 5 untuk 6 orang dan dapatkan juga kesempatan untuk memenangkan hadiah wisata religi.