Kata-kata Ucapan Minta Maaf Sebelum Ramadhan dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini adalah ucapan minta maaf sebelum Ramadhan dalam Bahasa Inggris.

Seperti diketahui, umat Islam akan menyambut Ramadhan 1442 H atau Ramadhan 2021.

Sebelum menjalani ibadah puasa, salah satu tradisi yang biasa dilakukan adalah saling mengirim ucapan permohonan maaf.

Ucapan mohon maaf ini dapat dikirimkan ke keluarga, teman, dan kenalan.

Baca juga: 30 Gambar Menarik dan Lucu Ucapan Selamat Puasa, Ramadan Kareem 1442 H, Tinggal Download Lalu Update

Dihimpun TribunJabar.id dari SuryaMalang.com, berikut ini ucapan minta maaf sebelum Ramadhan dalam Bahasa Inggris:

1. Go complained, I do not want to be friends. Please complaining, you’re not my destiny. Mujahadah is my friend. Da’wah is breath, and God is my love. Ramadan fasting back ahead, please forgive the wrong and make mistakes. Happy fasting.

(Pergilah keluh, ku tak mau berteman dengamu. Silahkan kesah, kau bukan takdirku.

Mujahadah adalah temanku, Dakwah adalah nafasku, dan Allah adalah kasihku. Puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa).

2. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Firstly, Pardon me for all my mistakes.. let’s start Ramadhan by saying Bismillahirohmanirrohim.

(Pertama-tama maafkan semua kesalahan saya mari memulai Ramadhan dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim)

3. I wish you have a great Ramadhan this year.