Cari Info Lowongan Kerja di Jabar? Akses Situs jabarjawara.id, Baru Diluncurkan Disnakertrans

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat meluncurkan situs jabarjawara.id.

Selain menyediakan informasi lowongan kerja, portal dalam jaringan (online) inipun diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait dengan industri dan ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan selama ini pihaknya kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.

"Selama ini data kami hanya baru sebagian, jadi data pengangguran yang baru itu hanya berdasarkan data BPS, 2,53 juta. By name by addres baru 80 ribu yang dirumahkan, 18 ribu yang di-PHK," katanya di Bandung, Kamis (8/4/2021).

Sulitnya menghimpun data ini, katanya, disebabkan setiap pihak memegang datanya secara masing-masing.

Perguruan tinggi sampai dinas pendidikan,memegang data sendiri-sendiri.

Demikian juga perusahaan yang memegang data sendiri-sendiri.

Padahal, menurut dia, secara aturan setiap perusahaan wajib menginformasikan kepada pemerintah terkait penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja.

Setiap perusahaan, kalau merekrut tenaga kerja, harus disampaikan ke pemerintah.