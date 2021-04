Kumpulan Ucapan Happy Easter atau Selamat Paskah 2021, Bagikan Kata-kata Menyentuh dan Bermakna 

TRIBUNJABAR.ID - Hari Paskah diperingati pada Minggu (4/4/2021). Dalam Bahasa Inggris, Hari Paskah disebut Happy Easter.

Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyalibahn.

Umat Kristiani mengingat kebangkitan Yesus sebagai cara untuk memperbarui harapan sehari-hari.

Oleh sebab itu, Paskah adalah tanggal yang sangat penting bagi umat Kristiani dan merupakan dasar dari iman Kristen.

Tidak ada salahnya membagikan ucapan Happy Easter atau Selamat Paskah 2021 kepada orang terdekat Anda.

Berikut ini kata-kata bermakna yang dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber yang dapat Anda jadikan inspirasi.

Bahasa Inggris

1. Happy Easter! May this day be as special and beautiful as you.

2. Happy Easter! I hope you're surrounded by sunshine, flowers, chocolate, and family on this happy day.

3. It’s such a hopeful time of year, and I wish you every good thing at Easter and always.