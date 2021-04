Deretan Kata-kata Mutiara Ucapan Jumat Agung 2021, Bagikan Jadi Status WA atau Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Jumat Agung jatuh pada hari ini, Jumat (2/4/2021). Anda bisa membagikan ucapan kepada orang terdekat yang memperingatinya.

Hari Jumat Agung merupakan peringatan kematian Yesus Kristus sebelum bangkit pada hari Paskah.

Wafatnya Yesus di atas kayu salib diyakini umat Kristiani sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia.

“Jumat Agung adalah hari orang Kristen memperingati penderitaan dan eksekusi Yesus oleh kekaisaran pendudukan Romawi di Yerusalem,” kata profesor dan pendeta Jesuit Bruce Morrill, PhD, Edward A. Malloy Ketua Kajian Katolik di Vanderbilt Divinity School di Nashville, dikutip dari countryliving.com.

“Hari itu berfokus pada penderitaan dan kematian Yesus,” tambahnya.

Baca juga: Ucapan-ucapan Jumat Agung dan Hari Paskah 2021 Bermakna dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Jumat Agung merupakan hari yang khidmat, diamati oleh beberapa orang dengan hari puasa.

Kemudian diikuti oleh tiga hari Yesus dibaringkan di kuburan, sebelum bangun pada hari Minggu Paskah.

Untuk merayakan Jumat Agung tidak ada salahnya membagikan kata mutiara yang berisi doa dan harapan.

TribunJabar.id telah merangkum ucapan Jumat Agung dari berbagai sumber.

1. Happy Good Friday! May God turn this Good Friday into a blissful beginning of your life. May God fill your life with goodness on this holy day.