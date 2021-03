Tersingkirnya Melisa dari Top 4 Bikin Heboh, Maia Estianty Sampai Ikut Komen di IG Indonesian Idol

TRIBUNJABAR.ID - Tersingkirnya Melisa dari Indonesian Idol Top 4 menuai banyak komentar, termasuk dari satu di antara juri, Maia Estianty.

Istri Irwan Mussry menyelipkan komentar di akun Instagram Indonesian Idol.

Ia menuliskan komentar pada postingan yang mengumumkan Melisa sebagai kontestan yang tereliminasi.

"You are one of the best," kata Maia Estianty.

Rupanya komentar juri yang satu ini langsung dibalas oleh Melisa.

"Makasih banyak bunda for everything," balasnya.

Dari hasil Indonesian Idol 2021 tadi malam, Melisa menjadi kontestan yang tereliminasi di babak Spektakuler Show Top 4.

Kontestan berparas cantik ini harus pupus harapan untuk melaju ke Top 3 karena tereliminasi di empat besar.

Para kontestan yang bertarung pada Senin (22/3/2021) malam memang harus mati-matian untuk memberikan penampilan spektakuler.

Mereka melalui dua tantangan berat. Pertama, masing-masing dari mereka harus berkolaborasi dengan Weird Genius untuk menyanyikan lagu dalam aliran EDM.

