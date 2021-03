Link Live Streaming Peluncuran Xiaomi Mi 11, Hadir Tanpa Charger? Simak Bocoran Spesifikasi-Harganya

TRIBUNJABAR.ID - Xiaomi Mi 11 akan diluncurkan di Indonesia pada Selasa (16/3/2021), Anda dapat menyaksikan peluncurannya melalui link live streaming yang disematkan di akhir tulisan ini.

Kabar mengenai perilisan smartphone atau ponsel kelas flagship dari Xiaomi ini juga sudah diunggah di akun Instagram Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin Tse.

Berdasarkan unggahan Bos Xiaomi Indonesia itu, Mi 11 akan diluncurkan pada pukul 19.30 WIB.

Peluncurannya itu akan digelar secara virtual melalui YouTube.

Baca juga: Segera Rilis di Indonesia, Ini Spesifikasi Xiaomi Redmi 9T, Dibekali Baterai Berkapasitas Besar

Tanpa Kepala Charger?

Dalam unggahannya itu, bos Xiaomi juga menyinggung mengenai penyertaan kepala charger dalam boks penjualan.

Seperti diketahui, kebiasaan itu dimulai dari Apple yang meluncurkan iPhone 12 tahun lalu.

Di dalam boks penjualan iPhone 12 memang tak disertakan kepala charger atas alasan lingkungan hidup.

Kini, peluncuran Xiaomi Mi 11 pun banyak dipertanyakan oleh para MiFans (sebutan untuk fans HP Xiaomi), apakah akan menyertakan kepala charger atau tidak.

Baca juga: Mau Beli HP Xiaomi? Nih Simak Dulu Daftar Harga Terbarunya, Update Februari 2021

"The question to ask at #Mi11 launch premiere is "with or without charger? (Pertanyaan yang harus diajukan pada peluncuran perdana # Mi11 adalah 'dengan atau tanpa pengisi daya?)'