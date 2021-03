Program Petani Milenial, Komoditas Ini Menjajikan Disaat Pandemi Covid-19, Penjualan Online Naik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jatinangor Research Institute (JRI) menggelar diskusi daring atau webinar bersama Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar, membahas

Tren Sayuran Organik di Era Digital dan Masa Depan Petani.

Selain Billy Mambrasar, hadir pula Direktur of Supply Chain TaniHub Sariyo, Founder Duta Farm dan Petani Milenial Sakir Nugraha, Spesialis Gizi Klinik dr. Diana F. Suganda, M. Kes, SpGK, serta health & lifestyle enthusiast Meliza Gilbert.

Kegiatan diskusi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dalam bidang pertanian, serta menumbuhkan kesadaran peluang bisnis sebagai petani dengan memanfaatkan teknologi digital.

Billy Mambrasar selaku Stafsus Milenial Presiden RI menyebut bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pertanian di Indonesia,melalui program Milenial Agrikultur Project.

"Ketahanan pangan masih menjadi prioritas pemerintah terutama dalam bidang pertanian. Pemerintah bersama Kemeterian Pertanian membuat gerakan Milenial Agricultur Project dalam lima tahun kedepan," ujar Billy Mambrasar, Sabtu (13/3/2021).

Dalam program Milenial Agricultur Project, terdapat empat kelompok yang bakal di targetkan oleh pemerintah dan Kementerian Pertanian yakni, From Zero to Farmer, From Farmer To Agro Preneur, From Farmer To Technofarmer dan From Agro Preneur To Exporter.

Menurutnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 2,5 juta petani milenial baru di seluruh Indonesia untuk meregenerasi petani yang kebanyakan berusia tua.

Namun, kata dia, saat ini pemerintah masih fokus pada cluster From Zero To Farmer.

Sasarannya adalah mengumpulkan para milenial yang ingin bergelut dibidang pertanian, memberikan edukasi dan mindset agar milenial tertarik untuk bertani serta mengumpulkan 100 ribu petani milenial.