Apa Itu Ghosting Kata yang Dilontarkan ke Kaesang Pangarep usai Dikabarkan Putus dari Felicia Tissue

TRIBUNJABAR.ID - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dikabarkan putus dengan teman kuliahnya, Felicia Tissue.

Dia disebut-sebut ghosting Felicia.

Kini muncul nama baru yang dikabarkan dekat dengan Kaesang, yakni Nadia Arifta.

Kedekatan Kaesang dengan Nadia Arifta ini membuat banyak teman kuliah mereka kecewa.

Salah satunya adalah yang memiliki akun kimberley.

Kimberley memposting panjang lebar, di antaranya kalimat berikut

For five years you dated my friend, brought her out the public eye and led her to believe that she was the only one for you.

Then for no reason, you started ghosting her as as if she wasn’t ever important in your live.

Selama lima tahun Anda mengencani teman saya, membawanya ke hadapan publik dan membuat dia percaya bahwa dia satu-satunya untuk Anda.

Lalu tanpa alasan, Anda mulai menghilang (ghosting) dari dia seakan dia tidak pernah berharga dalam hidup Anda.