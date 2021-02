Glenca Chysara Pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta Pamit dari Medsos, Mengapa?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Glenca Chysara, pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta, tiba-tiba mengumumkan dirinya pamit dari media sosial.

Glenca menuliskan pesan perpisahan kepada penggemarnya melalui Instagram @glencachysaraofficial.

“Hi, untuk sementara waktu saya izin rehat dulu ya dari sosial media.. untuk teman2 terdekat, u know where to fine me (kamu tahu di mana menemukanku),” tulis @glencachysaraofficial, Kamis (25/2/2021).

Glenca Chysara menyatakan akun Instagramnya sementara waktu akan dikelola oleh pihak manajemennya.

"Dan untuk sementara waktu juga, this account is managed by management (akun ini dikelola oleh manajemen) ya. See you!,” sambungnya.

Meski tak dijelaskan secara gamblang keputusan Glenca berhenti bermain media sosial, kita doakan agar ia terus maju dan tetap fokus dengan kehidupannya sebagai publik figur.

Glenca Chysara sukses memerankan peran antagonis sebagai Elsa di sinetron Ikatan Cinta.

Glenca Chysara (Instagram/@glencachysaraofficial)

Memiliki sifat antagonis dan terus menganggu Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat Glenca Chysara banjir hujatan.

Walau begitu, Glenca justru senang karena aktingnya sebagai karakter antagonis berhasil. (*)

