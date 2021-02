Batal Nikah dengan Vicky Prasetyo, Kalina Kini Tulis Pesan Menyentuh untuk Azka, Begini Isinya

TRIBUNJABAR.ID - Setelah batal nikah dengan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani kini mengunggah tulisan menyentuh hati untuk putranya, Azka Corbuzier.

Saat ini, Vicky dan Kalina memang tengah menjadi sorotan.

Pernikahan mereka yang sejatinya direncanakan digelar pada 21 Februari 2021 batal dilaksanakan.

Beragam spekulasi pun bermunculan, mulai dari gosip pernikahan itu hanya rekayasa (settingan) hingga disebut-sebut tak dapat restu dari ayah Kalina.

Kini, melalui akun Instagram-nya, Kalina justru mengunggah foto anaknya, Azka Corbuzier.

Sebelumnya, hubungan Kalina dan Azka juga sempat jadi perbincangan.

Azka sempat berkomentar mengenai kedekatan ibunya dengan Vicky Prasetyo.

Sekarang, Kalina pun menuliskan kalimat menyentuh hati untuk Azka.

Berikut ini adalah kalimat di kolom caption unggahan Kalina.

Dear Son,

When you came into this world, you brought a love into my heart that i had never before experienced... When you spoke your first word, when you walked your first steps, i was your biggest supporter and fan...