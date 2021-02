FANS BERAT Nissa Sabyan dari India Menangis Tiap Lihat Video Nissa, Ingin Bertemu Tapi Tak Mungkin

TRIBUNJABAR.ID - Kabar Nissa Sabyan selingkuh dengan Ayus Sabyan, keybord Sabyan Gambus, mengundang fans berat grup band lagu-lagu religi ini ke kolom komentar Youtube akun Official Sabyan Gambus.

Seorang fans berat Nissa Sabyan, Nitesh Ghatani, mengaku berasal dari India, dua pekan lalu menuslikan curahan hatinya di kolom komentar.

Dia mengatakan dirinya sebagai penggemar fanatik meskipun tak paham dengan bahasa yang digunakanan Nissa Sabyan.

"Sabyan i am your greatest fan," tulis Nitesh, dua peka lalu.

Dia kemudian menceritakan asal negaranya, India.

Dia mengatakan selalu menangis setiap melihat video clip lagu-lagu Nissa Sabyan.

Dia juga berterimakasih telah mengenal dan bisa menikmati lagu-lagu dari Sabyan Gambus.

Satu hal yang dimimpikan adalah bisa bertemu dengan Nissa Sabyan. Namun, hal itu disadarinya tak mungkin bisa didapatkan.

"I always cry watching at your videos.... Thank you for your music.....one dream is to see you in real...

I have lots to say but yes I know my dream won't come true (Saya selalu menangis saat melihat video (Nissa Sabyan menyanyi), terimakasih untuk lagu-lagunya. Satu mimpiku adalah bertemu denganmu di dunia nyata. Saya sangat ingin bisa bertemu, tapi itu tidak akan menjadi kenyataan)," tulisnya.

Fans asal India ini mengisi kolom komentar di uanggahan video lagu Ya Maulana yang dirilis pada 2018.